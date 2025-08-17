Kadın Sokakta Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

ÜMRANİYE’DE KADINA SALDIRI

Ümraniye’de bir Özbekistan vatandaşı, sokakta uğradığı satırlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından şüphelinin kaçmasıyla birlikte polis, saldırganı yakalamak için harekete geçti.

OLAYIN GELİŞİMİ

Akşam saat 21.00 sularında Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak’ta gerçekleşen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, elindeki satırla kadının boğazını keserek olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde saldırıya uğrayan kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Polis ekipleri, cinayet sonrası şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir araştırma başlattı. Gelen ihbarlar doğrultusunda, şüphelinin ormanlık alana kaçtığı bilgisinin alınması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, orman ve çevresindeki sokaklarda arama çalışmalarını sürdürüyor. Şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.