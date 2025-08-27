Kadın Sporcular Geleceğimizi Şekillendiriyor

KADIN FUTBOLUNUN GÜCÜ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CerModern’de düzenlenen “II. Kristal Ayaklar Ödül Töreni”nde yaptığı konuşmada, kadın futbolcuların sahalarda elde ettiği başarıların, genç kızlara hayallerinin peşinden koşma cesareti verdiğini belirtti. Göktaş, “Kadın futbolcularımızın sahalarda sergilediği başarı, genç kızlarımıza hayallerinin peşinden koşma cesareti veriyor. Biz de Bakanlık olarak, sporun dönüştürücü gücünden faydalanmak için kadınların ve genç kızlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.” diye ekledi.

ÖVGÜ VE TEŞEKKÜRLER

Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve diğer davetlilerle birlikte, sporcuların birlikteliğinin ve başarılarının kutlandığı bir etkinlikte buluşulduğu için mutluluk duydu. Göktaş, daha önceki programda da sporcularla bir araya geldiğini hatırlatarak, “Sahalarda başarılarıyla parlayan ‘futbolun kraliçelerinin’ azmini, cesaretini ve ilham veren hikayelerini hep birlikte kutlayacağız.” ifadelerini kullandı.

KIZ ÇOCUKLARINA YENİ BİR YOL AÇMAK

Göktaş, özellikle kız çocuklarının spor alanındaki başarılarının özgüvenli ve güçlü bireyler yetişmesine katkı sağladığını vurguladı. Göktaş, “Bugün, gerek Ağrı’da gerek Sivas’ta Bakanlığımız bünyesindeki kulüplerimiz, gerekse destek olduğumuz Hakkari Yüksekova kadın futbol takımları ile genç kızlarımıza yeteneklerini keşfedecekleri bir yol açıyoruz.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalanan protokol ile çocukların futbol takımlarına teknik destek sağladıklarını ifade etti.

KADINLARIN DESTEKLENMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınların başarılarına dair sözlerini hatırlatan Göktaş, kadınların hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri için destek olmaya devam edeceklerini ifade etti. “Biliyoruz ki, genç kızlarımız fırsat bulduklarında sadece kendi hayallerini gerçekleştirmekle kalmaz. Aynı zamanda ülkemizin geleceğini de inşa ederler.” diye belirtti.

SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sporun birçok insanı bir araya getirdiğini ve ortak duygular etrafında kenetleyen evrensel bir dil olduğunu söyledi. Güler, futbolun sadece bir spor değil, aynı zamanda cesaretin, azmin ve takım ruhunun sahaya yansıdığı bir alan olduğunu savunarak, genç kızların gelecek için umut kaynağı olduklarını ifade etti.

KADIN SPORCULARA TEŞEKKÜR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kadınların sosyal ve iş hayatına katılımını sağlayan tüm adımları önemsediklerini ifade etti. Emine Erdoğan’ın telgraf mesajında ise kadınların her alanda gösterdiği başarılara dikkat çekilerek, bu cesur kadınların futbol dünyasında başarıyı sürdüreceği vurgulandı.

Program, ödül töreninin ardından sona erdi.