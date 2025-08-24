Kadın, Sultangazi’de Mağazadan Çanta Çaldı

HIRSIZLIK OLAYI MAĞAZA KAMERASINA YANSIDI

Sultangazi’de bir dükkanın içine müşteri kılığında giren bir kadın, gözüne çarpan çantayı ayakkabı poşetine gizleyerek çaldı. Kadının soğukkanlı eylemi, “Pes” dedirtecek cinsten olurken, hırsızlığın gerçekleştiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, dün Cebeci Mahallesi’nde yer alan bir mağazada saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

MAĞAZAYA MÜŞTERİ GİBİ GİRDİ

İddialara göre, mağazaya gelen kimliği belirsiz kadın, önce ürünleri inceledi. İlk olarak bir ayakkabı satın alarak güven kazanan kadın, kasada ödeme yaptıktan sonra mağaza içinde dolaşmaya devam etti ve gözüne bir çanta kestirdi. Şüpheli, mağaza çalışanlarının diğer müşterilerle ilgilendiği anı değerlendirerek, soğukkanlı bir şekilde çantayı poşetin içine gizleyip dükkanın dışına çıktı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadının mağaza içinde dolaştığı, çalışanların dikkatsizliğinden faydalanarak çantayı poşete koyduğu ve sakince mağazadan ayrıldığı görülüyor.

MAĞAZA SAHİBİ OLAYI ANLATTI

Yaşanan durumu aktaran mağaza sahibi Ramazan Atabey, “Mağazamızda talihsiz bir hırsızlık olayı yaşadık. Müşteri gibi davranan bir hanımefendi, önce babet reyonuna göz atıp bir ürün satın aldı ve ödemesini kasada yaptı. Biz diğer müşterilerle ilgilenirken kendisi mağaza içinde dolaşmaya devam etti; çanta ve sandalet bölümlerine baktı. Davranışları müşteri profilinde olduğu için herhangi bir şüphe duymadık. Bir süre sonra çantalardan birinin eksik olduğunu fark edince kamera kayıtlarına baktık. Kayıtlarda, hanımefendinin aldığı ayakkabı poşetinin yanına bir çanta koyduğunu, etrafı kontrol ettikten sonra da biz fark etmeden çantayla birlikte mağazadan ayrıldığını gördük. Çalınan çanta 450 TL değerinde. Ancak bizi üzen asıl şey, çantanın maddi değerinden çok, yapılan bu saygısız ve yüz kızartıcı harekettir. Güvenimizin bu şekilde kötüye kullanılması gerçekten hoş bir durum değil” şeklinde konuştu.