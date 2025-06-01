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Kadın Sürücü, Çocuklarıyla Trafikte Saldırıya Uğradı

ŞİDDETE UĞRAYAN KADIN SÜRÜCÜ FELAKETİ YAŞADI

Maltepe sahil yolunda sola dönüş yapmak isteyen kadın sürücü, 2 çocuğuyla beraber trafikte haksız bir saldırıya uğradı. O anlar, kadının cep telefonu kamerasında kaydedildi. Olay, 29 Mayıs Perşembe günü saat 18.00 sıralarında yaşandı.

SALDIRGAN, KADININ ARACINA YAKLAŞTI

İddiaya göre, bekleyen kadın sürücü, ikinci sırada sola dönüş yapmak üzere beklerken arkadaki aracın sürücüsü agresif bir davranış sergileyerek art arda kornaya bastı ve el kol hareketleri yapmaya başladı. Ardından, aracından inen saldırgan, kadın sürücünün yanına gelerek bağırmaya ve hakaretler etmeye başladı.

Saldırgan, kadının elindeki telefonu zorla alarak daha sonra telefonu kadının yüzüne fırlattı. Bu anlar, kadının cep telefonuyla çektiği görüntülere yansıdı. Görüntülerde, kadının yanında bulunan 2 çocuğun da olay sırasında büyük bir panik yaşadığı dikkat çekiyor.

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