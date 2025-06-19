Kadın Sürücü, Mobilya Dükkanına Daldı

AVCILAR’DA KAZA ANLARI KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE

Avcılar’da dün gece yaşanan olayda, iddiaya göre makas atan bir kadın sürücü, çarptığı otomobille birlikte refüjü aşarak yan yola girdi. Kontrolden çıkan araç bir mobilya dükkanına daldı. Söz konusu kazanın ardından, sürücü ve yanındaki arkadaşları olay yerinden kaçmayı başardı ve bu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

KAZA ANINI GÖREN VATANDAŞLAR GÖRÜNTÜLEDİ

Olay, E-5 Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 07 BGU 475 plakalı otomobilin kadın sürücüsü trafikte makas atarak ilerlediği esnada önce önündeki araca, ardından bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından makas atan sürücünün arkadan çarptığı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjden yan yola uçtu. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir mobilya dükkanına dalarak büyük bir hasar oluşturdu.

YANGIN ÇIKTI AMA BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Kazanın ardından, kadın sürücünün yanındaki erkek arkadaşıyla olay yerinden kaçtığı bilgisini alan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Mobilya mağazasına dalan otomobilde kazadan sonra bir yangın meydana geldi. Alevler, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.