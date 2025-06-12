Kadın Sürücü Motosikletten Düştü, Çarpıldı

KAZA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Hatay’da, dengesini kaybederek motosikletten düşen bir kadın sürücü, o esnada karşıdan gelen bir motosikletin çarpma anıyla karşı karşıya kaldı. Payas ilçesindeki Fatih Mahallesi’nde gerçekleşen bu olay, sürücünün motosikletiyle seyahat ettiği sırada meydana geldi. Dengesini kaybedip yola düşen kadın, tam o sırada gelen motosikletten kaçamadı ve çarpma yaşandı.

VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Kadın sürücü, başına aldığı darbe ile hafif yaralandı. Olayın hemen sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar, kadına yardım etmek için harekete geçti. Kaza sonrası olay yerine ihbar edilen polis ve ambulans, hızla gelecekti.

SAĞLIK EKİPLERİ TEDAVİ İÇİN HASTANEYE KALDIRDI

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise anbean kaydedildi.