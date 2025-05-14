Kadın Sürücüler Artık Ambulans Kullanıyor

AMBULANS SÜRÜŞ EĞİTİMİNE KATILAN KADINLAR

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ambulans sürüş eğitiminde 16 kadın sağlık çalışanı, insanların hayatını kurtarmak amacıyla direksiyon başına geçti. Zorlu parkurlar üzerinde ter döken bu kadın kursiyerler, acil sağlık hizmetlerinde ambulans kullanmaya hazır hale geliyor. Eğitimler, Tekkeköy Lojistik Depo TIR Parkı’nda gerçekleştiriliyor. Kadın kursiyerler, siren sesleri eşliğinde dar alan manevra, acil fren, engel aşma ve viraj hakimiyeti gibi sürüş tekniklerini deniyor. Eğitim süreci, 12-15 Mayıs tarihleri arasında devam ediyor ve 6 eğitmen ile 1 ASGE eğitim koordinatörü eşliğinde yürütülüyor.

EĞİTİM HİZMETLERİNE KATKI

Kursiyerlerden Öznur Kiremitçi, “Eğitmenlerimiz sürüşlerimize katkı sağlamak için büyük çaba gösteriyor. Kadın ve erkek ayırt etmeksizin hepimiz bu görevi layıkıyla yapıyoruz. Eğitimlerin bize büyük artısı oluyor” ifadelerini kullandı. Diğer bir kursiyer Nurdan Kabakçıoğlu ise, “Ambulans kullanmak çok farklı bir deneyim. Sadece kendimiz değiliz, içeride hastalar ve ekip arkadaşlarımız da var. Trafikte ambulansa yol vermeyenler büyük bir sorun oluşturuyor. Vatandaşlar bunu kendi yakınları üzerinden düşünerek hareket etmeli” şeklinde konuştu. Özlem Çağlar da heyecan verici bir deneyim yaşadığını belirtti, “Bu parkura ilk kez girdim, çok heyecan vericiydi” dedi.

KADINLAR SAHADA AKTİF OLACAK

Eğitimin 3. gününde sürüşleri yerinde izleyen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uras, “Buradaki kadın kursiyerlerimiz eğitimlerini başarıyla tamamladığında artık sahada aktif şekilde ambulans kullanabilecek. Ambulansa yol verilmesi hayati önem taşıyor. Fermuar sistemini uygulamamız gerekiyor. Kadınlarımızın sağlık hizmetlerinde ön saflarda yer alması gurur verici. Bizim için hız çok önemli ama aynı zamanda hasta ve ekip güvenliği de birincil önceliğimiz” dedi.