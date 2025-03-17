Kadın Sürücüler Yol Kavgası Yaptı

İKİ KADIN SÜRENCİ ARASINDAKİ TARTIŞMA

İzmir-Bursa yolunda yaşanan bir olayda, iki kadın sürücü arasında çıkan bir tartışma kısa sürede kavgaya dönüşüyor. Henüz kimliği tespit edilemeyen sürücülerden biri, kontrolünü kaybederek araçtan iniyor ve diğer aracın yanına doğru yürüyor. Oldukça sinirli olduğu gözlemlenen kadın, aracın camına sertçe vurarak hakaretler savuruyor.

KÜÇÜK ÇOCUKLA BİRLİKTEYKEN YAPILAN UYARI

Diğer sürücü, içinde küçük bir çocuk bulunduğunu belirterek “Korkuyor, lütfen sakin olun!” diyor. Ancak, öfkeli sürücü bu uyarıyı hiç dikkate almadan küfürlerine devam ediyor. Bu durum, çevredeki insanların da şaşkınlıkla izlediği bir sahne yaratıyor. Öfkeli kadını, yanında bulunan ve annesi olduğu bilinen bir kadın, sakinleştirmeye çabalıyor; fakat gerginlik bir türlü sona ermiyor.

KAYDA ALINAN ANLAR VE ORTAMIN GERİLİMİ

Olayı kayda alan başka bir sürücü, yaşadığı korkulu anları “Camı kıracak gibi! Terbiyesizliğe bak, biz hiçbir şey yapmadık ama annesi de bizi kayda alıyor.” şeklinde ifade ediyor. Gergin anların ardından, olay büyümeden taraflar yollarına devam ediyor.