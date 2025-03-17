Kadın Sürücülerin Tartışması Kameraya Yansıdı

Bursa’da İki Kadın Sürücünün Tartışması Kameralara Yansıdı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, iki kadın sürücü arasındaki tartışma dikkat çekti. İzmir Yolu Caddesi Görükle mevkiinde meydana gelen olayda, Menekşe D., 16 BLV plakalı aracıyla seyir halindeyken, 34 GDN plakalı araç sürücüsü Derya K.’nın kendisini sıkıştırdığını iddia etti. Menekşe D., bu iddiadan sonra aracından inerek Derya K.’nın aracının camına vurdu ve tepkisini sinkaflı sözlerle ifade etti.

Küfürleşmeler Sosyal Medyada Yer Aldı

Derya K., yaşanan bu olayı cep telefonuyla kayda aldı. Kayıtlarda küfürler ve hakaretler havada uçuştu. Olayı kaydeden Derya K., bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Menekşe D. ise aracının sıkıştırıldığını, tehdit edildiğini ve izinsiz bir şekilde görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığını öne sürerek polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

Savcılık Soruşturma Başlattı

Her iki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olmasıyla birlikte, Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.