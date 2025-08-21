Kadın Sürücünün Tehlikeli Telefon Kullanımı

TEHLİKELİ SÜRÜCÜLÜK ANLARI

İstanbul’da bir kadın sürücünün trafikte gerçekleştirdiği tehlikeli hareketler, bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Söz konusu sürücü, trafikte ilerlerken ayağını direksiyona yaslayarak telefonla ilgilendi. Yola dikkat etmek yerine tamamen telefonuna odaklanan kadının bu rahat tavırları, sadece kendisinin değil, aynı zamanda trafikteki diğer sürücülerin ve yayaların güvenliğini de tehdit ediyor.

DUYGULARI PAYLAŞILDI

Olay anını kaydeden bir diğer sürücü, durumu bildirerek, “Kadındaki rahatlığa bak” ifadeleriyle tepkisini gösterdi. Görüntülerin kaydedildiğini fark eden kadın, hızla toparlanarak oradan uzaklaştı. Bu kaygı verici durum, trafikte dikkatli olmanın gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.