Kadın Sürücüye 9 Bin 267 TL Cezası

TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN KADIN SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ

Bolu’da D-100 kara yolunda, araçlar arasında makas atarak trafiği tehlikeye sokan kadın sürücü, sosyal medya aracılığıyla tespit edildi. Trafik polisleri, sürücüye 9 bin 267 lira idari para cezası uyguladı. Alınan bilgilere göre, İstanbul yönünde seyreden 06 MLH 71 plakalı Mercedes marka otomobilin sürücüsü E.E., yoğun trafikte tehlikeli bir şekilde ilerledi. Tehlikeli sürüş anları, başka bir sürücünün cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada yayıldı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Yayılan görüntüler üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, olaya müdahale etti. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, E.E.’yi sabah saatlerinde Karaçayır Mahallesi’nde yakaladı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle E.E.’ye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. Bu olay, dikkatli ve güvenli sürüşün önemini bir kez daha gözler önüne serdi.