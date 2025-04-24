Kadın, Torunu Tarafından Yaralandı

SAÇLARI YAKILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Almanya’nın Landshut şehrinde, psikolojik sorunları olan torunu tarafından saçları yakılan 94 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Münih’in kuzeydoğusundaki Landshut kentinde yaşanan olayda, 32 yaşındaki bir erkeğin, annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından büyükannesine saldırdığı bildiriliyor. Tartışmanın ardından 94 yaşındaki kadının saçlarını ateşe vermesiyle ağır yaralanan yaşlı kadın, olay yerine gelen helikopter ambulansla hastaneye taşındı; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından, saldırgan erkeğin savcılığın talebi doğrultusunda “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklandığı açıklandı. Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatıldı.