Kadın, Tostta Saçla Oynadı

Olayın Meydana Geldiği Yer

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir çay ocağında ilginç bir olay yaşandı. Bir kadın müşteri, sipariş ettiği tostun içine saçını yerleştirdi. Bu anlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Çark Caddesi’nde, kentin hareketli bölgelerinden birinde gerçekleşti.

Müşterinin Tost Talebi

Kadın müşteri, tostunu teslim aldıktan kısa bir süre sonra, içeriğinde saç bulunduğunu belirterek yeni bir tost istedi. İşletme çalışanları müşteri şikayetini dikkate alarak yenisini hazırladı. Ancak, kadının tavırları işletme sahipleri arasında şüphe uyandırdı ve güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Kamera Görüntüleri ve İddialar

Görüntülerde, kadının tost geldikten sonra çevresine dikkatlice bakarak saçından bir tel koparıp tostun içine yerleştirdiği görüldü. İşletmeci, kadının, hesabı ödememek için bu şekilde davrandığını öne sürdü.