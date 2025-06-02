Kadın, Tostuna Saç Koydu: Şok!

SAÇINI TOSTA KOYARAK DOLANDIRMA PLANLADI

Sakarya’nın Çark Caddesi’nde bulunan bir aperatif dükkânında yaşanan olay, gündemi sarstı. Sipariş verdiği tostun bir kısmını yedikten sonra saç telini içine koyan bir kadın, “içinde saç var” diyerek yenisini istedi. Mide bulandıran bu olay, dükkanın güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

GÜVENLİK KAMERASI HER ŞEYİ ORTAYA KOYDU

Olay, dükkâna oturan bir kadının sipariş ettiği tostu yedikten sonra saçıyla dolandırıcılık yapmasıyla patlak verdi. Kadın, kafasından kopardığı saç telini tostun içine yerleştirip, çalışanları şikayet etmeye kalktı. İşletme, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak anında yeni bir tost hazırladı. Ancak işletme sahipleri, kadının davranışlarından şüphelenince güvenlik kameralarını kontrol etti. Görüntülerde, kadının yemeği aldıktan sonra etrafını kontrol edip saçı dikkatlice tosta koyduğu anlar net bir şekilde görüldü.

AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDILAR

Mide bulandıran bu olay sonrasında işletme çalışanları, görüntüleri sosyal medyada paylaştı fakat konuya dair bir açıklama yapmaktan kaçındı. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve işletme hakkında birçok yorum yapıldı.