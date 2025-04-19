Kadın Trafik Polisleri, Erzincan Trafiğini Denetliyor

KADIN TRAFİK POLİSLERİ GÖREVDE

Erzincan’da kadın trafik polisleri ana yollar ve yoğun caddelerde yeni tahsis edilen araçlarıyla denetimlerde sürücüleri dikkatle izliyor. Halitpaşa, Ordu Caddesi ve 13 Şubat Caddesi gibi trafik yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde kadın trafik polisleri, yol düzenini sağlamak için özveriyle çalışıyor. Özellikle, emniyet şeridini gereksiz kullanan, çift sıra park yapan sürücülere ve toplu taşıma duraklarına yakın park eden araçlara yönelik denetimleri artırmış durumdalar.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli Süheyla Karakurt, yoğun trafik anlarında nasıl bir çalışma yürüttüklerini anlattı. 8 yıldır polis olan Karakurt, “Sürücüler kadın polisle karşılaşınca daha fazla saygı duyuyor. Cezai işlem uygulansa bile genellikle kızmıyorlar. Teşekkür ederek ayrılıyorlar. Biz vatandaşları suçlu olarak görmüyoruz. Amacımız onların can güvenliğini sağlamak. Öncelikli amacımız ceza yazmak değil,” diyerek görevleri hakkında bilgi verdi. Kadın polis, yalnızca ihlallerde cezai işlem uygulandığını belirtti.

Süheyla Karakurt, “Kadın olarak bu mesleği yaptığımdan gurur duyuyorum. Sürücüler ve vatandaşlar ‘iyi ki varsınız’ diyerek bize destek oluyor. Bazı sürücüler ise heyecandan ya da ağız alışkanlığından ‘memur bey’ diye hitap edebiliyor fakat daha sonra ‘memur hanım’ diye düzeltiyorlar,” dedi.

Erzincan’daki sürücüler, kadın trafik polisleri görmekten mutluluk duyduklarını ve onlara her zaman destek olduklarını belirtiyorlar. Zorluk çıkardıklarını ifade etmiyorlar. Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Turgay Begen de “Kadınlar, detaycı ve ayrıntılara önem veren yapılarıyla, her meslekte olduğu gibi polislikte de pozitif bir fark oluşturuyorlar. Bu özelliklerini mesleklerinde avantaja çevirerek görevlerini titizlikle yerine getiriyor,” şeklinde konuştu.