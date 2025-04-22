Kadın Tramvay Çarparak Yaralandı

KADIN TRAMVAY CASUSUNUN KURBANI OLDU

Fatih’te yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın tramvayın çarpması sonucu yaralandı. Haseki’de yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Fatma K.’ye seyir halindeki tramvay çarptı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

OLAY YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bölgede tramvay seferlerinde bazı aksaklıklar yaşandı ve yolcular, tramvaylardan inerek yürümek zorunda kaldı. İlerleyen saatlerde tramvay seferleri yeniden normale döndü.