Kadın Ustalar Tandır Ekmeği Pişiriyor

RAMAZAN SOFRALARINDA TANDIR EKMEĞİ

Doğu Anadolu’da Ramazan sofralarının vazgeçilmez bir parçası olan tandır ekmeği, yakılan tandırlarda kadın ustalar tarafından pişiriliyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren tandırın ısınması için hazırlık yapılması ve ekmeğin pişirilmesi, büyük bir ustalık gerektiriyor. Geçmişten günümüze uzanan geleneklerin hala yaşatıldığı Erzincan’da, dağ köylerinde de bu yöntem devam ediyor.

KADIN USTALARIN GÖSTERDİĞİ HÜNERLER

Geleneksel olarak kullanılan tandırlarda, kadınlar geceden mayalı hamuru hazırlayıp sabah erken saatlerde çalışmalara başlıyor. Anadolu kültüründe önemli bir yer tutan tandır ekmeği, bu süreçte ortaya çıkıyor. Kadınlar, tandır ekmeği yaparak hem UNESCO’nun somut olmayan kültürel mirası olarak kabul edilen lavaşı yaşatıyor hem de günlük ekmek ihtiyaçlarını karşılıyor. Erzincan’ın İnönü Mahallesi’nde bir fırında çalışan kadın ustalar, Ramazan ayı boyunca yoğun bir tempo ile ekmek hazırlıyor.

RAMAZANDA ARTAN İŞ YÜKÜ

Kadınlar, tandır ekmeği yaparak nafakalarını kazanıyor ve Ramazan boyunca işlerinin daha yoğun olduğunu belirtiyor. Bir kadın usta, “Yıllardır tandırda çalışıyoruz. Sabah erkenden gelip hamurumuzu hazırlıyoruz. İçine tuz, maya ve su koyuyoruz. Hiçbir katkı maddesi yok. Hazır hale gelene kadar bir yandan da tandırımızı yakıyoruz. Daha sonra ekmeğimizi pişiriyoruz. Ramazan’da da işler bayağı yoğun. Erkenden gelip marketlere daha erken gönderiyoruz. Niyetli olarak çalışmak da zor oluyor ama elimizden geldiği kadar vatandaşları memnun etmeye çalışıyoruz” diye açıklama yapıyor.