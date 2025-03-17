Kadın, Uyuşturucu Suçundan Yakalandı

MANİSA’DA UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN YAKALAMA

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde, jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti nedeniyle hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kadını yakaladı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, aranan şahısların tespit edilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, 17 Mart Pazartesi günü Kırkağaç’ta yapılan faaliyette E.Ç. (26) isimli kadın gözaltına alındı.

MAHKEMEDE TUTUKLANDI

E.Ç., ‘Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama’ suçlarından arandığı için yakalandı. Yapılan incelemenin ardından çıkarıldığı mahkeme, kadının 18 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası nedeniyle tutuklanmasına karar verdi. Kadın, akabinde Akhisar Kapalı Cezaevine gönderildi.