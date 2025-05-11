Kadın Ve Çocuk Cinayetleri İçin Cezalar

CEZALARIN TAHLİYESİZ MÜEBBET OLMASI GEREKEN KONULARDIR

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kadın ve çocuk cinayetlerine karşı tahliyesiz müebbet hapis cezasının Türk Ceza Kanunu’na eklenmesi gerektiğini belirtti. Destici, İç Anadolu Bölge Çalıştayı kapsamında Konya’daki bir otelde gazetecilerle ve BBP’li kadınlarla bir araya geldi. Etkinlikte salondaki kadınlara karanfil dağıtarak “Anneler Günü”nü kutlayan Destici, annelerin hem İslam’da hem de Türk kültüründe toplumun en değerli hazineleri olduğunu dile getirdi. Eğitim seviyesinin yükselmesi ve ekonomik koşulların iyileşmesi ile birlikte kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Destici, “Bu işin bir şekilde sona erdirilmesi gerekiyor. Belki sıfırlanamayabilir ama mutlaka azaltmanın, minimize etmenin, en alt seviyeye düşürmenin yolları vardır. İki düzenleme şarttır; birincisi önleyici tedbirler.” diye konuştu.

CAYDIRICILIĞI ARTIRMAK İÇİN CEZALAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR

Destici, önleyici tedbirlere eğitim gibi unsurların da dahil olduğunu ifade etti. Psikoloji, sosyoloji gibi bilimlerin devreye sokulması gerektiğinin altını çizen Destici, cezaların caydırıcılığının önemine de dikkat çekti. Konuyla ilgili olarak, “Cezalar yeniden gözden geçirilmeli ve tahliyesiz müebbet hapis cezası mutlaka ama mutlaka öncelikle bizim ceza kanunlarımızda yer almalıdır. Yani iki çocuğunu öldüren ve iki çocuğunu da yaralayan bir cani, artık bir daha hapisten çıkamamalıdır.” şeklinde açıklama yaptı. Destici, anne ve çocuklara yönelik istismar ve cinayetlerin cezasız kalmaması gerektiğini dile getirerek, geçmişteki olaylardan örnekler vererek, “Sıla bebeğe o çirkinliği yapanlar ya da Narin kızımızı katledenler bir daha hapisten çıkamamalıdır.” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR VE GÜVENLİK GÜÇLERİ İÇİN İDAM CEZASI İSTEĞİ

Destici, idam cezasının yeniden getirilmesini de talep etti. “Birincisi küçük yaşta çocuklarımıza, kadınlarımıza, istismar ettikten sonra öldüren caniler için, ikincisi de bizzat kurşunu sıkarak veya bombayı patlatarak askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi şehit eden teröristler için idam cezası getirilmelidir.” dedi.

SU KAYNAKLARININ ETKİLİ KULLANIMI ÜZERİNE ÖNERİLER

Konya’daki çalıştay vesilesiyle bölgenin tarım sorunlarını değerlendirdiklerini anlatan Destici, BBP’nin Kalkınan Anadolu Projesi hakkında bilgi verdi. “Projemizin içeriği neydi? Fırat’ın bir kolunun Kızılırmak’la birleştirilerek Konya Ovası’na akıtılmasıydı. Türkiye’nin bunu yapması lazım. Fırat’ın bir kolu mutlaka Anadolu’ya çevrilmeli, Kızılırmak’la buluşturulmalı ve en nihayetinde Konya Ovası’na akıtılmalıdır.” şeklinde görüşlerini aktardı.

EMEKLİLİK SİSTEMİNE YENİ DÜZENLEMELER GEREKİYOR

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularına da yanıt veren Destici, “kademeli emeklilik” ile ilgili bir soru üzerine, Türkiye’de emeklilik sisteminin yeniden düzenlenmesi ve hak kayıplarının önlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, çocuk sayısını artırmayı teşvik amacıyla ev hanımlarının emekliliğinin desteklendiğini ifade etti.