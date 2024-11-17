“Kadın ve Genç Üreticilere Nakit Yem Desteği”

BÜYÜKBAŞ HAYVAN SATIŞINDA YENİ DÜZENLEME

Büyükbaş hayvan satışında aracılık masraflarını ortadan kaldırmak için oluşturulan “Dost Mezat” projesi sayesinde genç ve kadın üreticiler, satın aldıkları büyükbaş hayvanlar için nakit yem desteği alarak üretim süreçlerini daha kolay bir şekilde sürdürebilecek. “Peki Nasıl?” sorusunun cevabı ise detaylarda gizli.

MEZAT ETKİNLİĞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Dost Ziraat İşletmeleri tarafından açık artırma usulüyle düzenlenen etkinlik, Yüreğir ilçesi Beyköy Mahallesi’ndeki çiftlikte gerçekleşti. Bu mezatta işletme tarafından “hastalıktan ari” sertifikalı 235 düve, anaç angus ve buzağı satışa sunuldu. Adana’daki bu etkinlik büyük bir ilgiyle karşılandı. Merkez Yüreğir ilçesinde yapılan mezatta 235 baş “hastalıktan ari” sertifikalı büyükbaş hayvan, üreticilere tanıtıldı.

Mücadelenin en önemli noktası, genç ve kadın üreticilere sağlanan destek oldu. Anaç angus veya anaç gebe düve satın alan üreticilere, hayvan başına yıllık 18 bin TL nakit yem desteği veriliyor. Önceki gün gerçekleştirilen mezat kapsamında düzenlenen eğitimde de Şef Sidar Burak, angus etinin özellikleri ve kullanımı hakkında katılımcılara bilgi sundu.

PROJE HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Dost Ziraat İşletmeleri Genel Müdürü Ahmet Bozkurt, projenin hedefinin doğrudan üreticilere ulaşmak olduğunu belirterek, desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti. Bozkurt, “Başlattığımız kampanya kapsamında 10 anaç angus yahut anaç gebe düve alan genç ve kadın üreticilerimize yıllık 180 bin liralık yem desteği açıklamış bulunuyoruz.” diyerek projeye gösterilen olumlu tepkileri aktardı. Etkinliğe katılan üreticiler ise fiyatların ve rekabetin oldukça iyi olduğunu belirterek, “Yem desteği olması da büyük fayda sağlayacak.” şeklinde görüş belirtti.