Kadın, Yaralı Saksağanı Sahiplendi

YAVRU SAKSAĞANIN HAYATA TUTUNMASI

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Sibel Arın Sezer, yuvasından düşerek yaralanan yavru saksağanı sahiplenerek ona yeni bir hayat sunuyor. Yavru saksağan, Sezer’in hayatında önemli bir yer edinmiş durumda ve onu her an takip ediyor.

KEDİLERİYLE TATİL YAPIYOR

23 Mayıs tarihinde Sakarya Üniversitesi çevresinde gezerken yere düşmüş ve uçma yetisini kaybetmiş bir yavru saksağan bulan Sezer, hayvanseverliğiyle biliniyor. Yavru kuşu evine alarak bakımını üstlenen Sezer, yaklaşık 24 gündür ona adeta bir ebeveyn gibi bakıyor. Yavru saksağan, Sezer’in görünümüne benzer tavırları ile onu annesi olarak benimsiyor.

Sibel Arın Sezer, ilk kez bir saksağana baktığını ve ona “Haşmet” adını verdiğini belirtiyor. Sezer, “Ben nereye gidiyorsam, o oraya geliyor. İstanbul’a gidiyoruz, Karasu’da, Cebeci’de tatil yapıyoruz, kedilerimle ve oğlumla anlaşıyor. Evimden bir parça oldu” diyor. Yavru saksağanı üniversite girişinde uçuran Sezer, onun 100 metre kadar uçtuğunu ancak sesini duyduğunda yanından ayrılmadığını ifade ediyor.

YEMEK YEMEYE ALIŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Sezer, yavru kuşun yemek yemeyi henüz öğrenemediğini, kendisinin onu elimle beslediğini aktarıyor. “Kalitesiz mamada yemiyor, mama ayırıyor. Ciğer, yumurta beyazı ve şırıngayla su veriyorum” şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Sezer, “O beni bırakmadığı müddetçe ben onu bırakmayacağım. Giderse de yapacak bir şey yok, özgürlüğüne kavuşsun tabii ki ve inşallah mutlu olur” diyor. Bu şekilde, yavru saksağan hayatına tutunmaya devam ediyor.