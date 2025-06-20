Kadın Yarışmacı, Kolay Soruda Elendi

KADIN YARIŞMACI ŞAŞIRTAN CEVAP VERDİ

ATV’de Oktay Kaynarca’nın sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster?” programında, bir kadın yarışmacının verdiği cevap izleyenleri hayrete düşürdü. Yarışmacıya “33’ten 3 noksan olan sayı, 44’ten kaç noksandır?” sorusu yöneltildi. Beklenen doğru cevap 14 iken, yarışmacı hızlıca 4 yanıtını verdi. Bu cevap sonucunda yarışmacı yarışmadan elendi.

İZLEYİCİLERDEN TEPKİ YAĞDI

Yarışmacının basit bir matematik işlemi gerektiren soruda elenmesi, hem stüdyodaki katılımcıları hem de ev izleyicilerini şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları durumu hızla paylaşıp “Yok artık!” şeklinde yorumlar yaptı. Bazı izleyiciler yarışmacının yaşadığı heyecana dikkat çekerken, diğerleri sorunun gerçekten çok basit olduğu üzerinde durdu.