Kadın Yaşı Tüp Bebekte Başarıyı Etkiliyor

KADIN YAŞI VE TÜP BEBEK BAŞARISI

Tüp bebek tedavisinde kadın yaşının belirleyici bir unsur olduğunu belirten Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar, “35 yaş üstü kadınlarda gebelik başarısı ciddi oranda azalıyor. Bu noktada, genetik testler ve akraba evliliklerinde Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) başarılı sonuçlara ulaşmada önem taşıyor” diye aktardı.

KROMOZOM ANALİZLERİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Tüp bebek sürecine başlamadan önce hastanın kromozom analizlerinin yapılmasının önemine dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkut Attar, iyi bir genetik ünitenin hastaları doğru bir şekilde hazırlamanın temelini oluşturduğunu ifade etti. Prof. Attar, özellikle akraba evliliği yapmış çiftlerde genetik testler çıkar çıkmaz gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bunun yanı sıra “Gebelik düşünen çiftlerde SMA taraması da günümüzde önemli hale geldi. Embriyo oluştuktan sonra genetik sorgulama teknolojik olarak mümkün, ancak ideal olan bu sürecin gebelik başlamadan önce yürütülmesidir” şeklinde konuştu.

Tüp bebek tedavisindeki başarı oranlarının dünya genelinde ortalama yüzde 50-60 civarında olduğunu belirten Prof. Dr. Attar, “Dolayısıyla, bir tüp bebek tedavisi başarısız olduğunda bu durumun verilen oran içinde olabileceği bilinmeli” dedi. Başarısızlıkların sıkça hastaların yeterince incelenmemesinden kaynaklandığını vurgulayan Prof. Attar, polikistik over sendromu veya endometriozis gibi hastalıkların önceden araştırılmasının kritik olduğunu aktardı. Tüp bebek olgularında hormonal durumlar ve hastalıkların derecelerinin belirlenmesinin büyük önem taşıdığını belirten Attar, “Eğer hasta gelir gelmez tüp bebeğe başlanırsa, başarısızlık riski artabilir” dedi.

Tüp bebek tedavisinde iki ana faktörün rahmin gebeliğe hazır durumu ve embriyo kalitesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Attar, “Embriyonun kalitesinden kaynaklanan sorunlar, başarısızlığın yüzde 80-90’ını oluşturuyor” yorumunda bulundu. Ön değerlendirme ve genetik çalışmaların başarı şansını artırabileceğini vurgulayan Attar, sağlıklı bir kadına uygulanan tüp bebek işlemi esnasında elde edilen 10 embriyonun yaklaşık yarısında genetik soruna rastlandığını belirtti. “Bu sorun sadece genetik testlerle saptanabilir” ifadesinde bulundu.

Akraba evliliklerinde genetik hastalık riskinin yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Attar, bu aşamada “Akraba evliliklerinde Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) doğrudan uygulanmalı” ifadesinde bulundu. Hastaların bu konuda daha bilinçli hale geldiğine de değinen Attar, karyotip analizi gibi yöntemlerle başlamak gerektiğini dile getirdi.

Yaş faktörünün tüp bebek başarısını etkilediğini vurgulayan Prof. Dr. Attar, “35 yaş üstü kadınlarda gebelik şansı azalıyor. Kariyer veya sosyal nedenlerle gebeliği ertelemek başarıyı zorlaştırabilir” dedi. Genetik testlerin bu yaş grubunda önemli yarar sağladığını belirten Attar, “Yaş, çevresel faktörler ve stres, başarıyı etkiliyor. Hastalara stres yapmamalarını öneriyorum” dedi.

Prof. Dr. Attar, endometriumun önemine de dikkat çekti: “Rahimdeki yapısal sorunlar film, ultrason veya histeroskopi ile tespit edilebilir. Embriyonun doğru zamanda transfer edilmesi başarı açısından kritik bir durumdur” şeklinde ifade etti.

Son olarak hasta-hekim iletişiminin başarı oranını artırdığına değinen Prof. Dr. Attar, “Hastalar sabırlı olmalı ve hekimleriyle aynı dili konuşmalı. Doğru hazırlık ve genetik testlerle başarı oranı önemli ölçüde artırılabilir” dedi. Kaliteli laboratuvarlar ve deneyimli embriyologların bu süreçte büyük rol oynadığını sözlerine ekledi.