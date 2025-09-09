Kadın, Yaya Geçidinde Saldırıya Uğradı

Olay, Çankaya ilçesinde, Korkut Reis Mahallesi’ndeki Strazburg Caddesi’nde saat 12.30 civarında gerçekleşti. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kadın, su dağıtım firmasına ait olan ticari aracın hızını düşürmemesi nedeniyle sürücüye tepki gösterdi. Araçtan inen sürücü, kadına yumruk atarak darbetti. Kadın aldığı darbeyle yere düşerken, çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine sürücü aracına binip uzaklaştı. Yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın Tanıklara Yansıması

Görgü tanığı esnaf Emre Kara, sürücünün kadınla tartışmasının ardından kaçtığını belirterek, “Aracımı park ederken bağrışma duydum. Yolu kapatmıştı. Hanımefendi ve sürücü kavga ettiler. Sonrasında adam 2-3 kez hanımefendiye vurdu. Arkadan gelip bir daha yumruk vurdu. O esnada kadın yere düştü. Sürürücü araca binip kaçtı. Koştum ama yetişemedim” dedi.

Başka bir görgü tanığı Murat Güngör ise, “Sanırım yol verme kavgasıydı. Kadın yavaşça karşıya geçiyordu ve şoför sinirlendi. Ardından bir münakaşa çıktı. Adam kadına sert bir şekilde yumruk attı ve hemen arabasına binip gitti” ifadelerini kullandı. Olay, güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, sürücünün yaya geçidini kullanan kadına yumruk atarak darbettiği ve ardından aracına binip kaçtığı yer aldı. Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.