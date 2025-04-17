Kadın, Zabıta Aracına Çıktı Protesto

TEPKİLER YÜKSELİYOR

Samsun’un İlkadım ilçesinde sahipsiz hayvanları toplayan zabıta ekiplerine yönelik protesto gerçekleştiren bir kadın, belediye aracının üzerine çıkarak durumu protesto etti. Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, kadını ikna ederek aracın üzerinden indirmeyi başardı. O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

HAYVANLAR TOPLANIYOR

İlkadım Belediyesi’nin zabıta ekipleri, vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlar doğrultusunda sokaklarda başıboş dolaşan sahipsiz hayvanları toplamaya başladı. Toplanan hayvanlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait barınaklara yönlendiriliyor. Baruthane Mahallesi Ezine Sokak’ta hayvanların toplanmasına karşı çıkan bir kadın, zabıta ekiplerine engel olmak amacıyla belediye aracının üstüne çıktı.

Çevrede bulunanların şaşkın bakışları arasında protestosunu dile getiren kadın, “Bu yapılan yasal değil. Buraya belediye başkanı gelecek. Allah’tan başka kimseden korkmuyorum” şeklinde bağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gerekli müdahaleyi gerçekleştirerek kadının eylemini sonlandırdı. Kadının protestosu, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.