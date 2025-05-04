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Kadına Çarpıp Kaçan Sürücü Arandı

KAZA ANINI KAMERADA YER ALDI

Adana’da caddeye geçmek isteyen bir kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucunda yaralandı. Olay sonrası sürücü kaçtı ve kaza anı başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAYIN YAŞANDIĞI TARİH VE YER

Kaza, dün sabah saat 10.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı’nda gerçekleşti. Plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kaza esnasında bir başka aracın kamerası olayı kaydetti.

YARALIYA MÜDAHALE VE POLİS ÇALIŞMALARI

Çevrede bulunanların hemen olay yerine çağırdığı sağlık ve polis ekibi, kaza sonrası yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı kadın, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis, kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için inceleme başlattı.

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