Kadına Karşı Şiddet Devam Ediyor

ŞİDDET OLAYI İSTANBUL’DA KAYDEDİLDİ

Türkiye’nin kadına karşı şiddet sorunları giderek artıyor. Son olarak, İstanbul’un Pendik ilçesinde yaşanan olay, bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Tandoğan Caddesi üzerinde bir kadın, saçlarından tutulup acımasızca darbedildi. Daha sonra, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, kadın zorla bir araca bindiriliyor.

EMNİYET EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın sosyal medyada herkes tarafından izlenmesinin ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Kadına şiddet uyguladığı anlaşılan şüpheli M.T. gözaltına alındı. Şüphelinin polis ifadesinde, “alkollü içecek tükettiklerini” ve olayın tartışma nedeniyle doğduğunu söylediği öğrenildi. Ayrıca, mağdur F.R.’nin de şüpheliden şikayetçi olmadığı belirtildi. Şüpheli hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor.