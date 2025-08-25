Haberler

Kadına Karşı Şiddet Devam Ediyor

ŞİDDET OLAYI İSTANBUL’DA KAYDEDİLDİ

Türkiye’nin kadına karşı şiddet sorunları giderek artıyor. Son olarak, İstanbul’un Pendik ilçesinde yaşanan olay, bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi. Tandoğan Caddesi üzerinde bir kadın, saçlarından tutulup acımasızca darbedildi. Daha sonra, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, kadın zorla bir araca bindiriliyor.

EMNİYET EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın sosyal medyada herkes tarafından izlenmesinin ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Kadına şiddet uyguladığı anlaşılan şüpheli M.T. gözaltına alındı. Şüphelinin polis ifadesinde, “alkollü içecek tükettiklerini” ve olayın tartışma nedeniyle doğduğunu söylediği öğrenildi. Ayrıca, mağdur F.R.’nin de şüpheliden şikayetçi olmadığı belirtildi. Şüpheli hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor.

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano’nun Bildirdiğine Göre Taraflar Uzlaştı

Galatasaray, Monaco'da oynayan Wilfried Singo'yu transfer etmek üzere anlaşmaya çok yakın. 24 yaşındaki futbolcu, hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabiliyor.
İstanbul’da Kaybolan Çocuk İçin Araştırma Sürüyor

İstanbul Sultangazi'de denize gitmek üzere evden çıkan 12 yaşındaki Hacı Rabia, 4 gündür kayıp. Aile ve komşular çocuğu bulmak için seferber oldu.

