Kadına Karşı Şiddet Komisyonu İncelemelerde Bulundu

ŞİDDETİN KAYNAKLARI ÜZERİNDE DURULUYOR

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu Başkanı Hulki Cevizoğlu, şiddetin kaynağının ve nedeninin çeşitli şekillerde ortaya çıkabileceğini vurguladı. “Fail aynı olsa da sonuç olarak değişik bir neden karşımıza çıkabilir. Bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Burada hem yerinde gözlem yapmak hem de inceleyip sorulara yanıt bulmak için geldik. Toplumsal, ülkesel ve küresel bir problemle karşı karşıyayız” dedi. TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, Elazığ’da çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere ziyaret gerçekleştirdi.

İLK ZİYARET AİLE DESTEK MERKEZİNE

Komisyon Başkanı Hulki Cevizoğlu ve üyeleri, ilk olarak Aile Destek Merkezi’ni ziyaret etti. Burada Vali Yardımcısı Armağan Yazıcı ve diğer yetkililerden çalışmalarının durumu hakkında bilgi aldılar. Daha sonrasında komisyon üyeleri, Beyaz Ev’e giderek çalışmalara dair ek bilgi topladı. Komisyon Başkanı Hulki Cevizoğlu, “Toplam 4 aylık bir çalışma süresine sahip bir komisyonuz. Bizden önce de komisyonlar kuruldu. Bugüne kadar çözülmeyen sorunları nasıl farklı bakış açılarıyla ve önlemlerle çözebiliriz, yapacağımız tespitler biraz daha farklı olabilir mi diye düşünüyoruz” şeklinde ifade etti.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN DEĞİŞKENLİĞİ

Cevizoğlu, konuya sosyolojik, sosyal antropoloji, ekonomi, psikoloji ve sosyal psikoloji açılarıyla yaklaştıklarını belirtti. Elazığ ve ilerleyen zamanda ziyaret edecekleri diğer illerde şiddete uğrayan mağdurların durumlarını tespit etmek ve bölgedeki kaynakları öğrenmek gerektiğini vurgulayarak, İstanbul’daki şiddetin başka bölgelerde farklılık gösterdiğini ifade etti. “Şiddetin kaynağı ve nedeni farklı olabiliyor. Fail aynı olsa da sonuç olarak değişik bir neden karşımıza çıkabilir. Bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Burada hem yerinde gözlem yapmak hem de inceleyip sorulara yanıt bulmak için geldik” dedi.

AYRIMCILIĞA KARŞI ÇÖZÜMLER ÜRETİLECEK

Cevizoğlu, toplumsal, ulusal ve uluslararası boyutta çok ciddi bir mesele ile karşı karşıya olduklarını belirtti. “Türkiye’de yılda 300, 500, 700 diyerek sayıyla ifade etmek önemli değil. Bir kadına karşı yapılan ayrımcılık çok daha kapsayıcı, geniş ve yaygın bir uygulama. Her türlü ayrımcılığı, kamu ve özel iş yerlerinde önlemek, nedenlerini araştırmak önemlidir” şeklinde konuştu. TBMM Komisyonu olarak hazırlayacakları raporun ve önerilerin ise çok önemli olduğunu vurgulayan Cevizoğlu, bu bulguları TBMM Genel Kuruluna ve kamuoyuna sunacaklarını sözlerine ekledi.