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Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Broşürü

POLİSİN ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

Erzurum’un Uzundere ilçesinde gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında, polisler bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Erzurum Emniyet Müdürlüğü, bu konudaki faaliyetlerini aktardı.

KADES UYGULAMASI TANITILIYOR

Açıklamada, “Uzundere İlçe Emniyet Müdürlüğümüz personellerince Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında Uzundere Halk Eğitim Merkezi, Esmek Kurumları ve Uzundere Anadolu Lisesindeki kadınlarımıza KADES Uygulaması ve Kullanımının önemi hakkında bilgilendirme yapılmış olup, KADES Uygulamasının Cep Telefonlarına yüklenmiş ve bilgilendirme amaçlı broşürler dağıtılmıştır” denildi. Bu şekilde, kadına yönelik şiddetle mücadele çabalarının daha etkili hale gelmesi hedefleniyor.

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