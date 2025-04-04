Kadına Şiddet Uyguladı, Bekçi Tarafından Vuruldu

BEYOĞLU’NDA KADINA ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLEN YABANCI UYRUKLU KİŞİYE MÜDAHALE

Beyoğlu’nda bir yabancı uyruklu kişinin sokakta kadına şiddet uyguladığı iddia edildi. Olay yerine gelen bekçi, şüpheliye müdahale etti.

BEKÇİNİN SİLAHLI MÜDAHALESİ

Olay sırasında bekçi, şiddet uyguladığı öne sürülen yabancı uyruklu kişiyi durdurmak için silah kullandı. Açılan ateş sonucu şüpheli bacağından yaralandı.

YARALANAN ŞÜPHELİNİN DURUMU

Bacağından yaralanan şüpheli, olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Şüpheli hakkında yasal işlemlerin devam ettiği öğrenildi.