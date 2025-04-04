Kadına Şiddet Uyguladı, Bekçi Tarafından Vuruldu

YABANCI UYRUKLU ŞAHIS BEKÇİ TARAFINDAN BACAKTAN VURULDU

Olay, 1 Nisan akşamı yabancı uyruklu B.M ile yanındaki kadın arasında sokakta çıkan tartışma sonrası yaşandı. B.M’nin kadına şiddet uyguladığı öğrenilirken, olay yerinde istirahatte olduğu belirtilen bekçi Y.S. duruma müdahale etti.

BEKÇİNİN MÜDAHALESİ ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Bekçi Y.S., tarafları ayırmaya çalışırken B.M’nin karşı koyması üzerine ikili arasında arbede çıktı. Yaşanan gerginlik sırasında Y.S., tabancasını çekerek B.M’yi bacağından yaraladı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede tedavi altına alınan B.M’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatarak detayları araştırmaya devam ediyor.