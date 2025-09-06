Kadına Yönelik Şiddet, Aileyi Zarar Verir

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE YENİ STRATEJİLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddetin hem aileye hem de topluma zarar veren, kalkınmayı engelleyen ağır bir insan hakları ihlali olduğunu ifade etti. Göktaş, “Mücadelemizin temeli şiddet başlamadan önce bitirmektir. Bunu da ancak ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle toplumu harekete geçirerek başarabiliriz.” şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, Manisa Polisevi’nde gerçekleştirilen “Ege Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı”nda, toplantının 2026-2030 dönemini kapsayan 5. Ulusal Eylem Planı’na ışık tutacak yol haritaları çizeceğini belirtti. Geleceğe yönelik güçlü bir strateji oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Göktaş, geçtiğimiz 23 yıl içinde kadın haklarının ve refahın artırılması yönünde önemli adımlar atıldığını vurguladı. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin “sıfır tolerans” ilkesi doğrultusunda süregeldiğini hatırlattı.

Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede etkili bir yasal altyapı oluşturduklarını ve hukuki mekanizmaları güçlendirdiklerini ifade etti. Ayrıca, yerelde ve merkezde etkin uygulama mekanizmaları kurarak bu çalışmaları hayata geçirdiklerinin altını çizdi. 432 sosyal hizmet merkezinde şiddetle mücadele irtibat noktaları oluşturduklarını da anlattı. Toplantılarda yerel dinamikleri ve bölgeye özgü detayları göz önünde bulunduracaklarını, yeni döneme ilişkin ihtiyaç ve önerileri dinleyeceklerini vurguladı.

Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetin aile ve topluma zarar veren bir durum olduğunu hatırlatarak, “Mücadelemizin temeli şiddet başlamadan önce bitirmektir. Bunu ancak ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle toplumu harekete geçirerek başarabiliriz.” dedi. Şiddet döngüsünü kalıcı olarak kırmanın amacını taşıdıklarını ekledi. Yeni eylem planlarının bu alanda daha güçlü adımlar atılmasına olanak sağlayacağını belirtti.

Göktaş ayrıca, “Valilerimizden kaymakamlarımıza, sosyal hizmet personellerinden kolluk kuvvetlerine, yargı mensuplarından sağlık çalışanlarına, eğitimcilerden sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlere kadar tüm paydaşlar aynı hedef etrafında birleştiğinde, sorunların çözümü çok daha güçlü ve kalıcı olacaktır.” şeklinde konuştu. Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve diğer katılımcıların bulunduğu toplantı, daha sonra basına kapalı bir şekilde devam etti.