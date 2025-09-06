Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Başlıyor

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE TOPLANTISI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadına yönelik şiddet sorununa karşı 5. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde yol haritasını belirlemek amacıyla Manisa’da Ege Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı’na katıldı. Bakan Göktaş, bu süreçte amacın “şiddet döngüsünü kalıcı olarak kırmak” olduğunu ve “Yeni eylem planımızda bu alanda çok daha güçlü adımlar olacak” ifadesinde bulundu.

MANİSA POLİSEVİ’NDE GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

Bakan Göktaş, Manisa Polisevi’ndeki ‘Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası’ programının ardından bölgede düzenlenen toplantıda Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve diğer yetkililerle bir araya geldi. Göktaş, toplantıda yaptığı açılış konuşmasında katılımcılara teşekkür ederken “Bugün 2026-2030 dönemini kapsayan 5. Ulusal Eylem Planımıza ışık tutacak yol haritamızı çizmek üzere bir aradayız” dedi.

EYLEM PLANININ HAZIRLIK AŞAMALARI

Bakan Göktaş, kadın hakları konusunda yapılan çalışmalara dikkat çekerek, “Son 23 yılda kadın haklarının ve refahının artırılması için önemli adımlar atıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede güçlü bir yasal altyapı oluşturduk” şeklinde konuştu. Göktaş, dört ulusal eylem planının uygulanması sonrası bu yıl 4. planın tamamlanacağını, 5. planın ise hazırlıklarının başladığını ifade etti.

ŞÖNİM MERKEZLERİ VE HİZMETLERİ

Bakan Göktaş, 2012 yılında Bursa ve Adana’da faaliyete geçirilen ŞÖNİM merkezlerinin sayısını 81 ile yaygınlaştırıldığını ve bu yıl içinde yeni merkezlerin açıldığını belirtti. Ayrıca, şiddetle mücadelede 432 Sosyal Hizmet Merkezi’nde irtibat noktaları kurulduğunu ve şiddet mağdurlarına destek sağlamak için 112 kadın konuk evinin hizmet vermeye devam ettiğini vurguladı.

YENİ EYLEM PLANINDAKİ İNOVASYONLAR

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin süreklilik ve iş birliği gerektirdiğini vurgulayan Göktaş, 5. Ulusal Eylem Planının bilimsel temelli ve yenilikçi bir anlayışla hazırlandığını söyledi. Bu kapsamda, 29 ülkenin örnek uygulamalarının incelendiğini ve paydaşlarla görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

STRATEJİK HEDEF VE GELECEK ADIMLAR

Bakan Göktaş, toplantının amacının da “yerel dinamikler ve bölgeye özgü hususları” ele almak olduğunu belirterek, kadına yönelik şiddetin yalnızca mağdurları değil, failleri de hedef aldığını ifade etti. “Bu anlamda bu süreçte Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü ile iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmamız büyük önem taşımaktadır. Söylem ve eylem birliğini sağladığımızda başarıya ulaşmak mümkün olacaktır” dedi.