Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği, Etkinlikte Oyunlar Oynandı

ETKİNLİK ŞIRNAK’TA DÜZENLENDİ

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği, Aile Yılı kapsamında Şırnak’ta çocuklar ve ailelerle bir araya geldi. Bu etkinlikte eğlenceli oyunlar oynandı ve katılımcılara oyuncak ile kırtasiye yardımı dağıtıldı. Dernek, Şırnak’ın köy okullarında da çocuklar ve aileleriyle buluştu.

DAYANIŞMA VE DEĞERLER ÖNE ÇIKIYOR

Dernek Başkanı Gülnar Karagöl, düzenlenen programın hem şiddetle mücadele hem de sevgi, güven ve dayanışma değerlerini topluma yaymayı hedeflediğini söyledi. Bu tür etkinliklerin, toplumsal bilinç oluşturarak kadın haklarının güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı.

ÖNEMLİ

Tır Arkadan Kamyona Çarptı

Diyarbakır-Silvan yolunda bir TIR, akaryakıt istasyonundan çıkan kamyona arkadan çarparak kaza yaptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Medipol Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ilk 100'e giren 28 öğrencinin bu okulu tercih ettiğini açıkladı.

