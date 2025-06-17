KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE Derneği, Üçgen Köyü’nde Etkinlik Düzenledi

GENÇLERİN GEZİ PROGRAMI

Elazığ’dan gençleri Van’a götüren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği, Gürpınar ilçesine bağlı Üçgen köyünde çocuklara yönelik etkinlik düzenleyip, çeşitli hediyeler dağıttı. Dernek, Elazığ’daki gençlere yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Van’da düzenlenen gezi programında, gençler şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret etme şansı buldu. Özellikle Van Gölü gibi kentin önemli noktalarını görme fırsatını elde ettiler.

SOSYAL YARDIM ETKİNLİĞİ

Gezi programının ardından dernek üyeleri ve gençler, Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Üçgen köyündeki sosyal yardım etkinliğine katıldılar. Etkinlikte okulda eğitim gören çocuklara giyim ürünleri, ayakkabı, oyuncak, yaş pasta, kırtasiye malzemeleri ve çeşitli hediyeler verildi. Derneğin Başkanı Gülnar Karagöl, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Amacımız gençlerimizi hem tarihi ve kültürel açıdan bilinçlendirmek hem de sosyal sorumluluk duygusuyla hareket ederek ihtiyaç sahibi çocuklara bir nebze de olsa destek olmaktı. Bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecek” dedi.

ÇOCUKLARIN GÖZLERİNDEKİ MUTLULUK

Gülnar Karagöl, devamında bu gezilerin gençlerin farklı şehirleri tanımasını ve farklı kültürlerle kaynaşmasını sağladığını belirtti. “Bugün burada çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek, bizim için en büyük motivasyon kaynağı oldu” diyen Karagöl, dernek olarak sadece kadına yönelik şiddetle değil, toplumun her kesimine erişerek yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirmeye gayret ettiklerini ifade etti. Ayrıca, emeği geçen herkese teşekkür etti.