Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Projesi Devam Ediyor

VALİLİK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FARKINDALIK ÇALIŞMALARI

Vali Ziya Polat’ın talimatları doğrultusunda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2025 Faaliyet Planı çerçevesinde Açık Kapı kamuoyu farkındalık çalışmaları devam ediyor. Aile içi ve kadına şiddetle mücadelede önemli bir başvuru mekanizması olan Valilik Açık Kapı Birimlerinin bilinirliğinin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, vatandaşların yoğun bulunduğu noktalarda tanıtım stantları açılıyor ve mahallelerde düzenlenen buluşmalarla bilgilendirme çalışmaları sürdürülüyor.

KADIN DESTEK UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Açık Kapı Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ve 2025 yılı boyunca devam edecek olan faaliyetler kapsamında, vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’u tanıtmak amacıyla bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Ayrıca, koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında farkındalık oluşturmak için broşür dağıtımı gerçekleştiriliyor.