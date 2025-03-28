Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE TOPLANTISI

Manisa’nın Salihli ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kaymakam Ali Güldoğan’ın başkanlığında gerçekleşti. Toplumsal bilinci artırmak ve kamuoyu farkındalığını yükseltmek amacıyla düzenlenen ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’ ve ‘Çocuk Koordinasyon Kurulu Toplantısı’, Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında görev alan paydaş kurumların personeline, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı çerçevesinde, kolluk birimlerinin sorumlulukları hakkında bilgi verildi. Mevzuatta belirtilen görev ve sorumlulukların zamanında uygulanmasının önemi vurgulandı. Ayrıca, şiddet mağdurlarının hayati, fiziksel ve ruhsal bütünlüğünün korunması ile şiddetin önlenmesi için etkin tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.

Toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve atılacak olan adımlar hakkında görüşmeler yapıldı. Ayrıca, kurumların konuyla ilgili yayımlanan genelge ve talimatlar doğrultusunda iş birliği yapmasının önemi üzerinde duruldu. Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi.