Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Yapıldı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE TOPLANTI

Manisa’da kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu’nun 2025 yılı ikinci toplantısında masaya yatırıldı. Vali Vahdettin Özkan’ın başkanlık yaptığı bu toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin önemi ön plana çıkarıldı. Toplantının başlangıcında konuşan Vali Özkan, kadına yönelik şiddetin sadece bireyleri değil, tüm toplum için ciddi bir mesele olduğunu belirtti. “Bir insanın hayatı risk altındaysa, bu hepimiz için bir sorumluluk getirir. Bu nedenle kurumlarımızın tüm birimleriyle birlikte herhangi bir olay yaşanmadan önce riskleri iyi analiz etmesi, kontrol altına alması ve etkin şekilde yönetmesi gerekiyor.” dedi.

Vali Özkan, şiddet olaylarının engellenmesinde erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, özellikle ilçe bazında yapılacak analizlerin sonucunda alınacak önleyici tedbirlerin büyük bir önem taşıdığını ifade etti. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin sadece yasal düzenlemeleri kapsamadığını belirten Özkan, toplumsal farkındalık ve beraberlik çalışmalarının sahada etkin bir şekilde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.

KURUMSAL KOORDİNASYONUN GÜÇLENDİRİLMESİ

Toplantıya katılanlar arasında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, mevcut hizmetlerin etkinliğinin artırılması, yerel düzeydeki risk analizleri ve önleyici hizmetlerin yaygınlaştırılması gibi konular yoğun bir şekilde tartışıldı. Eylem planlarında yer alan tedbirlerin ilerleme durumları değerlendirildi ve eksiklikler belirlendi. Vali Özkan, “Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar bazında ne yaptık ne yapmadık, bunu iyi analiz etmeliyiz. Saha gerçekliklerine uygun öneriler geliştirerek uygulamaya katkı sunmalı; izleme ve değerlendirme süreçlerini ciddiyetle yürütmeliyiz. Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılık göstermek, sadece bir görev değil, aynı zamanda insani bir sorumluluktur.” şeklinde konuştu. Toplantı, kurum temsilcilerinin sunumları ve önerileri ile sona erdi.