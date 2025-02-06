Kadını Saçlarından Sürükleyip Çocuğu Darbettiler

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE MEKAN

Olay, sabah saat 09.00 civarında D-400 kara yolu üzerindeki Kürkçüler mevkisinde meydana geldi. Aynı aileden olduğu düşünülen, kimlikleri henüz belirlenemeyen bir çift ile bir kadın, hafif ticari araçta yolculuk yaparken tartışmaya başladı.

KADININ ARACI TERK ETMESİ VE ÇİFTİN TAVRI

Sürücüden aracı durdurmasını isteyen kadın, araçtan inme kararı aldı. Genç kadını geri araca bindirmek isteyen çift, onu saçlarından sürükleyerek bindirmeye çalıştı. Bu sırada aracın içerisindeki küçük bir kız çocuğu da inip çifte engel olmaya çalıştı. Ancak erkek, çocuğa tokat attı. Çift, genç kadını araca bindirdikten sonra yolculuklarına devam etti.

Yaşanan bu olay, çevrede bulunan bazı kişiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Ayrıca, tanıklar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne de durumu bildirdi. Olayın ardından çiftin yakalanması için gerekli çalışmalar başlatıldı.