Kadının Altın Taç Hırsızlığı Yakalandı

Olayın Gelişimi

Kasımpaşa’da bir kadın, daha önceden sevgilisiyle ziyaret ettiği kuyumcudan beğendiği 250 bin lira değerindeki altın tacı alamadı. Kadın, ertesi gün tekrar kuyumcuya giderek, tacı fotoğrafını çekme bahanesiyle alıp kaçtı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan kadının ifadesinde, “Sevgilim bana parası yok diye alamadı, o üzülmesin diye çaldım” dediği öğrenildi. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı ve kadın adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Olay, 6 Mart Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Camiikebir Mahallesi’nde gerçekleşti. Firdevs Ç., olaydan bir gün önce sevgilisiyle birlikte caddede bulunan kuyumcuya uğradı. Burada 250 bin lira değerinde altın tacı beğendi. Ancak, tacı almadı ve sevgilisiyle birlikte kuyumcudan ayrıldı. Ertesi gün, Firdevs Ç. tek başına kuyumcuya gitmekte kararlıydı.

Tacın Çalınması ve Yakalanma Süreci

Kuyumcudan altın tacı isteyen kadın, cep telefonuyla tacın birçok fotoğrafını çektikten sonra tacı çalıp kaçtı. Kuyumcu peşinden koşmasına rağmen kadını yakalayamadı. Firdevs Ç. izini kaybettirdi ve güvenlik kamerası olayın her anını kaydetti. Olayın ardından kuyumcunun şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti ve güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızın Firdevs Ç. olduğu tespit edildi. Devam eden araştırmalarda kadın, Kadımehmetefendi Mahallesi’ndeki evinde yakalandı.

Adli Süreç ve Sonuç

Gözaltına alınan Firdevs Ç.’nin evinde yapılan aramada çalınan altın taç ele geçirildi. Emniyete götürülen kadının ifadesinde, “Sevgilimle gördük beğendik. O bana parası yok diye alamadı. Ben de o üzülmesin diye çaldım” dediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Firdevs Ç., ‘İşyerinden hırsızlık’ suçundan adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kadının evde ele geçirilen tacı ise kuyumcuya teslim edildi.