Kadının Cansız Bedeni Bulundu, 3 Gözaltı

ÇARŞI MAHALLESİNDE KAYIP KADIN OLAYI

Denizli’nin Çivril ilçesinde, Çarşı Mahallesi’nde yaşanan bir olayda, 3 gün önce “Komşuya gidiyorum” diyerek evinden çıkan 54 yaşındaki Serpil Girgin’den bir daha haber alınamadı. Kadına ulaşamayan yakınları, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kayıp ihbarının yapılmasının ardından, polis ekipleri evin çevresinde ve mahallede arama çalışmalarına başladı.

ÇUVAL İÇERİSİNDE CANSIZ BEDEN BULUNDU

Yapılan aramalarda dikkat çeken bir nokta, kayıp kadının karşı komşusuna ait bahçede bulunan bir çuval oldu. Çuvalın açılmasıyla Serpil Girgin’in cansız bedeni bulundu. Polis, olay ile ilgili detaylı bir çalışma başlatırken, ev sahibi ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri ve Çivril Cumhuriyet Başsavcısı da bölgedeki incelemelerine devam etti.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Serpil Girgin’in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu olayla bağlantılı olarak 3 kişi gözaltına alındı.