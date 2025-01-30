Kadının İfadesi Ortaya Çıktı: Rastgele Ateş Etti

TARTIŞMA VE ATEŞLİ SALDIRI

İzmit ilçesi Şahabettin Bilgisu Caddesi’ndeki bir eğlence mekanında Emrah Duran (42) ve Aysel Duran (43) arasında ‘kıskançlık’ sebebiyle bir tartışma başlamış. 29 Ocak’ta saat 02.00 civarında, Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak’taki 8 katlı bir apartmanın 7. katındaki evlerinde tartışma devam etmiş. Bu sürecin sonunda, Aysel Duran evdeki tabancayı kullanarak Emrah Duran’ı vurmuş. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emrah Duran’ın hayatını kaybettiğini açıklamış. Aysel Duran, polis tarafından gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklanmış.

KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞMA

Aysel Duran’ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Aysel Duran, ifadesinde eşinin isteği üzerine eğlence mekanına gittiklerini ve Emrah Duran’ın alkol aldığını belirtmiş. Tartışmanın, Emrah Duran’ın etraftaki erkeklerin kendisine baktığını öne sürmesi ve kıskançlık duygusuyla başladığını ifade ediyor. Eğlence mekanından çıkıp araca bindiklerinde, eşinin ısrarcı isteğiyle cep telefonunu verdiğini ve bunun ardından tartışmanın devam ettiğini aktarırken, eve geldiklerinde yattığını ve uyuduğunu anlatıyor.

SORULAN NUMARA VE ARTAN GERİLİM

Aysel Duran, bir süre sonra Emrah Duran’ın kendisini uyandırdığını ve kayıtlı olmayan bir numarayı kendisine sorduğunu anlattı. Bu numaranın kime ait olduğunu bilmediğini söylemesi üzerine aralarındaki tartışmanın yeniden alevlendiğini belirtti. Emrah Duran, evdeki iki kızlarından birini uyandırarak, “Annenin beni aldattığı şahıs” diye seslendiğini ifade etti. Bu olaylar, gerilimin artmasına sebep oldu.