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Kadının Metroda İmamoğlu Protestosu Tepki Çekti

İMAMOĞLU’NA YAPILAN GÖZALTI SONRASI PROTESTO

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından bir kadın, metroda “Diplomalar iptal, toplanmak yasak, konuşmak yasak, alkışlamak serbest” şeklinde bir protesto düzenliyor. Destek arayan kadın, çevresindekilerin tepkisiz kalmasıyla yalnız kaldı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLAN GÖRÜNTÜ

Kısa sürede sosyal medyada viral hale gelen görüntünün altına birçok yorum yazıldı. Kullanıcılar, “Milletin umurunda değil”, “Kendini paraladığıyla kalmış”, “Sabah sabah kimse ne olduğunu anlamamış” ve “Milletin gündemi başka” gibi ifadelerle tepkilerini dile getirdi.

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