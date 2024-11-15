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“Kadının Mücadelesi: Dört Adamla Hayat”

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ANNEMİN HİKAYESİ

“Bir kadın, dört adam. Annemin hikayesi bu.” sözleriyle başlayan tanıtım filmi, izleyicilere çarpıcı bir anlatımla duyuruluyor. Anne Zuhal, evine haciz gelen Hasan ile birlikte aileyi kurtarmak için verdiği üstün mücadele tüm detaylarıyla yansıtılıyor. Hasan’ın fütursuzca hareketleri, ailenin içinde bulunduğu zorlu durumu daha da belirgin hale getiriyor.

HİKAYENİN SESİ: OKAN YALABIK

Yaşanan olaylar, Okan Yalabık’ın sesi ile hayat buluyor. Tanıtım filminde, Zuhal’in genç yaşında emekli olması, çocuklarına bakma çabası ve bir yandan da ailesini her türlü zorluktan kurtarma isteği dikkat çekiyor. Tüm bu unsurlar, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatmayı hedefliyor.

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