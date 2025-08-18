Kadının Saç Kurutma Makinesi Patladı

ŞOKE EDİCİ OLAY

Çin’in Guangdong eyaletinde bir kuaförde meydana gelen olay, izleyenleri şaşkına çevirdi. Bir kadının elindeki saç kurutma makinesi aniden patlayarak alev topuna dönüştü. Bu anlar, salonun güvenlik kameraları tarafından detaylı bir şekilde kaydedildi. Görüntülerde, kadın müşteri koltuğunda otururken saç kurutma makinesini kullanıyor. Birdenbire cihazdan çıkan kıvılcımlar, ardından alev topları kadının eline doğru yöneliyor. Bu sırada, salon çalışanları ve diğer müşteriler büyük bir paniğe kapılırken, kadın mucize eseri olaydan tamamen yara almadan kurtuluyor.

HIZLI MÜDAHALE VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olay gerçekleşir gerçekleşmez, salon çalışanları hemen yangın söndürücü ve diğer önlemleri devreye sokarak durumu kontrol altına almayı başardı. Kadının yaşadığı korkulu anlar sosyal medya üzerinde hızla yayıldı ve videoyu izleyenler olayla ilgili tepkilerini dile getirdi. Uzmanlar, elektrikli ev aletlerinin düzenli bakımının ve doğru kullanımının önemini bir kez daha vurguluyor. Olaydan sonra, özellikle yüksek ısı üreten saç kurutma makineleri gibi cihazların kullanımı konusunda dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.

SAĞLIK DURUMU VE SONUÇLAR

Salon yetkilileri, olayı takip ederek ilgili cihazın üretici firmaya iade edildiğini ve detaylı bir incelemenin başlatıldığını açıkladı. Kadının sağlık durumu iyi olup, herhangi bir fiziksel yaralanma yaşamadığı belirtildi. Bu talihsiz kaza, elektrikli cihazların kullanımında kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Güvenlik önlemleri, hayat kurtarabiliyor ve bu durum bir kez daha kanıtlandı.