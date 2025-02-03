Kadının Telefonunu Çalan Bisikletli Yakalandı

OLAYIN GERÇEĞİ

23 Ocak Perşembe günü, merkez Karatay ilçesindeki Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi’nde bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bekleyen ve o an telefonuna bakan E.C. isimli kadının yanına yaklaşan bir bisikletli, kadının cep telefonunu kaparak hızla uzaklaştı.

KAMERADA GÖRÜNTÜLER

İhbar üzerine Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, çevrede detaylı araştırmalar yaparak güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, E.C.’nin caddede beklediği, yola geçtikten sonra geri döndüğü, bisikletli kişinin yanına yaklaşarak elindeki telefonu alıp kaçtığı, ardından E.C.’nin şüphelinin peşinden koşması ve bisikletli kişinin olay yerinden uzaklaşması net bir şekilde gözlemleniyor.