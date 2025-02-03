More
Gündem

Kadının Telefonunu Çalan Bisikletli Yakalandı

kadinin-telefonunu-calan-bisikletli-yakalandi

OLAYIN GERÇEĞİ

23 Ocak Perşembe günü, merkez Karatay ilçesindeki Doğuş Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi’nde bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bekleyen ve o an telefonuna bakan E.C. isimli kadının yanına yaklaşan bir bisikletli, kadının cep telefonunu kaparak hızla uzaklaştı.

KAMERADA GÖRÜNTÜLER

İhbar üzerine Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, çevrede detaylı araştırmalar yaparak güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, E.C.’nin caddede beklediği, yola geçtikten sonra geri döndüğü, bisikletli kişinin yanına yaklaşarak elindeki telefonu alıp kaçtığı, ardından E.C.’nin şüphelinin peşinden koşması ve bisikletli kişinin olay yerinden uzaklaşması net bir şekilde gözlemleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

BIST 100 Endeksi Gün Ortasında Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk bölümünde yüzde 1,81 düşerek 9.823,52 puana geriledi.
Gündem

2025 Fitre Miktarı Diyanet Tarafından Açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025-2026 yılı Ramazan dönemi için fitre miktarını 180 TL olarak belirledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.