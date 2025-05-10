Kadınlar Avrupa Voleybol Kulüpler Birliği (WEVCA) Amaçları Yükseltmek

GÖREVLERİ VE HİKAYELERİ

Kadınlar Avrupa Voleybol Kulüpler Birliği (WEVCA) Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan, Avrupa’daki kadın voleybol standartlarını yükseltmeyi ve kulüplerin bu alandaki gelirlerini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Aynı zamanda Eczacıbaşı Spor Kulübü başkan yardımcılığı görevini sürdüren Karamercan, birliğin amaçları ve Türk voleybolu ile Eczacıbaşı Dynavit’teki gelişmeler hakkında soruları yanıtladı. Türkiye’de voleybolun son zamanlarda kayda değer bir ilerleme kaydettiğine dikkat çekti ve şunları ifade etti: “Türkiye’de özellikle kadın voleybolu çok hızlı zirveye tırmanıyor. Gerek Avrupa gerek dünya voleybolunda şampiyonluklar kulüpler ve milli takımlar düzeyinde geldiği için kızlarımız inanılmaz bir ilgiyle voleybola hücum ediyor. Tribünlerimiz ailelerle doluyor. Kapılarımız spor okullarına girmek için zorlanıyor.”

AVRUPA’DA BİR ARAYA GELEN KULÜPLER

Karamercan, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde de bu durumun gözlemlendiğini açıkladı. Avrupa’nın önde gelen 12 kulübü bir araya gelerek Kadınlar Avrupa Voleybol Kulüpler Birliği’ni kurduklarını söyleyerek, “Böylelikle Avrupa’daki kadın voleybol standardını daha yukarı çekip, buradaki pastanın genişletilmesi, pastadan kulüplerin daha fazla pay alabilmeleri için o ortamı oluşturmak istiyoruz. Bizim asıl amacımız bu.” dedi. Türk voleybolunun başarılı bir dönem yaşadığını vurgulayarak, “Biz voleybol ülkesiyiz. Kadınlar Avrupa Voleybol Kulüpler Birliği, İstanbul’da kuruldu. Tabii bunda da voleybol federasyonumuzu kutlamak gerekiyor. Avrupa ve dünyadaki çok büyük organizasyonlar Türkiye’de yapılıyor.” sözleriyle devam etti.

GELECEK GÜZEL GÖRÜNDÜĞÜNÜ BELİRTTİ

Karamercan, Türkiye’nin uluslararası arenada daha da başarılı olacağının sinyallerini verdi ve “Bunun yansımalarını Türkiye olarak önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bu, bizi daha yukarılara taşıyacak bir girişim olacak.” ifadesinde bulundu. Eczacıbaşı Dynavit takımında yaşanan oyuncu değişimlerine de değinen Karamercan, önemli isimlerin takımda ayrılıp yerlerine yeni oyuncuların katılacağını ve altyapıdan A takıma genç yetenekler kazandırmayı hedeflediklerini aktardı. Bu durumu “Profesyonel hayat” olarak tanımladı ve “Önemli isimler ayrılır, önemli isimler gelir. Altyapımız son derece güçlü. Altyapımızdan oyuncularımızı daha yükseklere taşımak en büyük hedefimiz.” şeklinde açıkladı.

MODERN SALONDA BAŞARILAR BEKLENİYOR

Karamercan, yeni kurulan modern salonun sağladığı imkanlar sayesinde büyük başarıların geleceğine inandığını vurguladı ve “Oyuncular gelir, gider. Yeni gelecek oyuncuların da önümüzdeki dönemin önemli oyuncuları olacağını düşünmemiz gerekir.” değerlendirmesinde bulundu.