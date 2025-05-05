Kadınlar, Bahar Aksu İçin Yürüdü

KADINLAR, BAHAR AKSU İÇİN YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ

Boşandığı eşi Rüstem Elibol tarafından katledilen Bahar Aksu için Şişli’de bir araya gelen kadınlar, “Ülke kadın, çocuk, işçi mezarlığına dönerken AKP- MHP iktidarı kılını dahi kıpırdatmıyor” açıklamasını yaptı. Kadınlar, olayın ardından Pangaltı metrosundan Aksu’nun öldürüldüğü yere kadar yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte birçok kadın örgütü ve siyasi partinin yanı sıra cinayete tanıklık eden oyuncu Nur Sürer de yer aldı.

NUR SÜRER: KADIN CİNAYETLERİ ARTMAKTADIR

Yürüyüş sırasında konuşan Nur Sürer, Türkiye’deki kadın cinayetlerine dikkat çekerek, “Türkiye’de işçi cinayetleri birinci sırada, kadın cinayetleri ise ikinci sırada yer alıyor. Bugün burada bir kadının ölümüne tanıklık ettik. Kimse müdahale edemedi. Burada bir iş yeri sahibi duruma müdahale etmeye çalıştı ama silah tehdidiyle karşılaştı. Kadın cinayetleri için mücadele veriyoruz, fakat bu duruma tanık olduğum için derin bir acı içindeyim” şeklinde belirtti. Sürer, iktidarın çocuk yapma isteğini eleştirerek, “Hani iktidar diyor ya üç çocuk yapın, her gün ortalama üç kadının öldüğü bir ülkede bu kadınlar nasıl üç çocuk doğuracak? Kadınların soyunu kurutmaya karar vermişler” diye konuştu.

Sürer, Bahar Aksu’nun 2022’den beri sürekli ölüm tehdidi aldığını polise aktardığını fakat korunmadığını dile getirdi. Sürer, “Polis yarım saat sonra geldi. Burada bir karakol var. Kadın kıyımının ne zaman son bulacağı bu ülkede?” sorusunu yöneltti. Diğer kadınlar da, “Bunca fail aramızdayken biz nasıl güvende olacağız? Hakkını arayanların karşısına dikilen polis, Bahar katledilirken neredeydi? Cezasız kalan erkekler ve güvensiz sokaklar durumu ne yazık ki tesadüf değil” açıklamalarını yaptı.

Yürüyüşün sonunda kadınlar, Bahar Aksu’nun davasının takipçisi olacaklarını vurguladılar. “Eşit, adil bir yaşam için sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Katledilen tüm kız kardeşlerimiz gibi Bahar’ın davasının da peşini bırakmayacağız” şeklinde sözler sarf ettiler. “Daha güvenli bir yaşam için dayanışmayı ve mücadeleyi bu sokaklarda büyütmeye devam edeceğiz” ifadeleriyle eylem sona erdi.