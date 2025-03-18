Kadınlar Bergama’da Sahur Geleneğini Canlandırıyor

DAVULU ELİNE ALAN GÖNÜLLÜ KADINLAR SOKAKLARA İNDİ

İzmir’in Bergama ilçesinde, yerel mahalle kadınları, Ramazan geleneklerini yaşatmak amacıyla davulu eline alarak sokağa çıkıyor. Maniler söyleyerek vatandaşları sahura kaldıran bu gönüllü kadınlar, Bergama ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde yıllardır süregelen sahur vaktinde davul çalma geleneğini tekrar canlandırmak için bir araya geldi. Mahalle muhtarı Levent Atlayan, bu geleneği tekrar hayata geçirmek için harekete geçti.

GEÇMİŞTE DAVUL ÇALANLARIN BIRAKMASI KADINLARI HAREKETE GEÇİRDİ

Halk arasında yapılan iddialara göre, sahura kaldırma amacıyla ilk günlerde davul çalan müzisyenler, eski muhtarın baskısıyla bu işi bırakmıştı. Sahur saatinde davul sesi duyulmaması üzerine, kadınlar da Ramazan geleneğini yaşatmak için bir araya gelerek mahalleleri sahura kaldırmak adına harekete geçti. Davisini almak üzere eline alan gönüllü kadınlar, manili ezgilerle birlikte sokaklarda gezerek vatandaşları uyandırıyor.

Davulcuların sahur saatlerinde davul çalmasını teşvik eden muhtar Levent Atlayan, “Davulcularımız belli bir zaman sonra davul çalmaktan vazgeçtiler. Sebebi ise davulun sesinden değil de davulun çalınmasından rahatsız olan eski muhtarın baskısı. Bu duruma tepkisiz kalmayan kadınlarımız, ‘Biz bu yola çıktıysak hep beraber başlayalım ve davulu çalalım’ dediler. Şimdi mahalle kadınları her akşam dışarı çıkıp davulu çalıyorlar.” dedi.

KADINLAR HER GÜN SAHUR İÇİN BİR ARAYA GELİYOR

Muhtar azası Nurşen Örnek, bu uygulamanın Ramazan ayı sonuna kadar devam edeceğini belirterek, “Öncelikle bu görevi köyümüzün gençlerine, erkeklerine verelim dedik. Kendileri birkaç akşam çaldı ama sonrasında eski muhtardan dolayı davul çalmayı bıraktılar. Sonrasında kadınlar olarak toplandık ve ‘Bu işi yapar mıyız?’ diye düşündük ve her gece davul çalma kararı aldık. Kadınlarımız camlardan bize sesleniyor, alkışlıyor. Dönüşte kafemizde bir araya gelip kahvaltılık malzemelerimizi paylaşarak sahurumuzu yapıyoruz. Bu bizim kültürümüz; davul çalmak atalarımızdan gelen bir gelenek. Bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Kadınlar olarak her alanda varız” ifadelerini kullandı.