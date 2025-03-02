Kadınlar Binicilikte Başarıya İmza Atıyor

KADIN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI

Kocaeli Üniversitesi Atçılık Meslek Yüksekokulu, kadın öğrencilerinin gösterdiği binicilik başarıları ile dikkat çekiyor. Mezunlar, önde gelen yarışlarda birincilik elde ederken, okulda yürütülen atlı terapi programı özel bireylere umut olabiliyor. Türkiye Jokey Kulübü ile imzalanan ortak protokol sayesinde kurulan ve Türkiye’de atçılık alanında önde gelen eğitim kurumu olan okul, Türkiye Binicilik Federasyonu için binicilik eğitmeni yetiştiriyor. Öğrenciler burada at bakımı, eğitimi, yarış teknikleri ve rehabilitasyon gibi birçok alanda eğitim alıyor. Atların ruhsal ve fiziksel ihtiyaçlarını daha iyi anlayan kadınların bu alanda daha başarılı olduğu dile getiriliyor.

KADINLARIN İLETİŞİM YETENEĞİ

Atçılığın geçmişte erkek egemen bir meslek olduğunu belirten Okul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erdener Balıkçı, günümüzde kadınların bu alanda öne çıktığını vurguladı. Balıkçı, “Meslek yüksekokulları kurulmadan önce atçılık, erkek egemenliği olan bir sahaydı. Okullar kurulduktan sonra kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından daha fazla olmaya başladı. Nedeni, atların gerek ruh, gerek fizik açıdan en uyumlu oldukları canlılar kadınlar. Kadınlar, atlarla daha iyi iletişim kurabiliyor ve onların psikolojisini daha iyi anlayabiliyor, ayrıca daha koordineli çalışabiliyor” dedi.

At antrenörlüğü mesleğinin geleceği hakkında da konuşan Balıkçı, “Sahada bulunan at sayısı her gün artıyor. Bu atların mutlaka yarışa bir antrenörün imzasıyla, onun denetimiyle girmesi gerekiyor. Bu popülasyon arttıkça antrenöre ihtiyaç olacaktır” şeklinde açıklamalarda bulundu. Atçılık Meslek Yüksekokulu’nun sadece yarışlarla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de ön plana çıktığını belirten Dr. Erdener Balıkçı, burada özel bireylere yönelik atlı terapi programının yürütüldüğünü aktardı.

GAZİ KOŞUSU’NDA BAŞARI

Okulun başarılarını aktaran Balıkçı, “Gazi Koşusu, bu işin duayeni olan bir yarış. Bu yarışla kişilerin başarıları ölçülür. Okulumuzun atçılık bölümü üzerindeki yoğun ilgi özellikle Gazi Koşusu’ndaki başarılardır. Son 2 dönem içerisinde Gazi Koşusu’na katılan mezunlarımız birincilik elde etti” şeklinde konuştu.

BÖLÜMÜ TANITMA GAYRETİ

At antrenörlüğü öğrencisi Beste Şabak ise “Bölümümü ilk defa duyan insanlar ‘aşçılık mı’ diye soruyor. Ben de ‘hayır, atçılık’ diyorum. Çoğu insan böyle bir bölüm olduğunu bilmiyor. Söylediğimizde genellikle erkek egemenliğinin etkin olduğu bir meslek olduğu düşünülüyor ama bu durum umursamıyoruz. Atları seviyoruz” ifadesini kullandı.

Kadınların atlarla olan bağının erkeklerden farklı olduğunu dile getiren Şabak, “Kadınlar olarak atlarla daha kolay iletişim ve bağlantı kurabiliyoruz. Erkekler, atlara çok sevgi gösteremiyor gibi görünüyor, işi olarak algılıyorlar. Biz kadınlar ise annelik içgüdümüzle atlara daha fazla sevgi gösteriyoruz ve onların bize karşılık verdiğini gözlemliyoruz. Atlar, doğaları gereği stresli hayvanlardır. Onları sakinleştiren ve rahatlatan biz kadınlar oluyoruz” dedi.